Steiermark: Land wurde türkiser, Stadt grüner

Bleibt die SPÖ. Schlechter kann der Start in die Neuwahlen für Obmann Michael Schickhofer nicht ausfallen. Landesweit Platz drei mit einem Minus von 5,8 Prozentpunkten (19,3 Prozent). Noch desaströser fiel ihr Ergebnis in der alles entscheidenden Landeshauptstadt aus. In Graz reichte es für die SPÖ nur für Platz drei hinter der ÖVP und den Grünen: Die SPÖ kam auf 17 Prozent, ein Minus von 10,6 Prozentpunkten.

Grazer Farbenlehre

Die Gefahr für Rot droht in Graz nicht nur von Grün, sondern auch Dunkelrot und Pink. Die NEOS erreichten in Graz rund zehn Prozent, landesweit laut Hochrechnung 5,5 Prozent, dass würde umgelegt auf Landtagswahlen für ein Grundmandat reichen. Die KPÖ ist traditionell in Graz stark.