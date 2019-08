Schützenhöfer liefert "Zwischenbericht" zum Neuwahlpoker

Der Titel ist kryptisch: " Zwischenbericht zur Frage des steirischen Wahltermins" steht in der Einladung an die Medien, die der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ausschicken ließ.

Um 11 Uhr will der steirische ÖVP-Chef vor die Presse treten. Dem vagen Einladungstext zum Trotz könnte wohl die Entscheidung "hopp oder tropp" bekannt gemacht werden, wie es Schützenhöfer am Mittwoch selbst salopp in einem Interview formulierte: Wählt die Steiermark noch heuer einen neuen Landtag oder bleibt es beim regulären Termin im Mai 2020?