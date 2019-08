Schützenhöfer kündigt Neuwahlentscheidung noch diese Woche an

Von Zurufen, sei es von Politologen oder Parteifreunden, hält Hermann Schützenhöfer wenig. "Am Ende des Berges steht der Gipfel. Dort ist man alleine, und man muss alleine entscheiden", kommentiert der ÖVP-Landesobmann am Mittwoch die Debatte um mögliche Neuwahlen in der Steiermark. Es sei noch nichts entschieden, betont Schützenhöfer, auch wenn "es seine Vorteile hätte, kurz wahlzukämpfen und dann durchstarten zu können". Die Entscheidung ist also vertagt, wenn auch nur kurz: "In dieser Woche werden wir Klarheit haben", kündigt der Landeshauptmann an.

Mit den Obleuten von FPÖ und Grünen hat Schützenhöfer bereits am Dienstag persönliche Gespräche geführt, offen ist noch das kritischste, nämlich jenes mit SPÖ-Vizelandeshauptmann Michael Schickhofer. Er war einige Tage im russischen Kazan bei der Berufsweltmeisterschaft junger Fachkräfte und kam erst heute Mittag nach Graz zurück. Telefoniert haben die Parteiobmänner aber freilich schon.

Kurz in der Steiermark

Es ist anzunehmen, dass jede Entscheidung Schützenhöfers mit Sebastian Kurz abgesprochen ist. Der türkise Bundesparteiobmann war just am Dienstag, seinem 33. Geburtstag, in der Steiermark wahlkämpfend unterwegs. Von einem steirischen Wahltermin knapp nach den Nationalratswahlen dürfte sich Schützenhöfer Aufwind versprechen, ein Coup, der 2017 auch in anderen schwarz regierten Bundesländern aufging.