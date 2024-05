Von Kinderlähmung gebeutelt: "Rate jedem, sich impfen zu lassen"

Für die damalige Zeit war das eine Schockdiagnose, besonders für ein kleines Kind. Es gab in den späten 1950er-Jahren kaum adäquate Gehhilfen oder Stützapparate, so der 74-Jährige. Die Physiotherapie war auch nicht so weit fortgeschritten wie heute. "Ich wünsche diese Krankheit wirklich niemandem. Jeder der die Möglichkeit hat, sollte sich impfen lassen“, so seine Botschaft, die sich klar von jener der FPÖ unterscheidet.