Nach 70 Jahren in Eiserner Lunge: "Polio Paul" gestorben

Sein Bruder sei im Alter von 78 Jahren gestorben, teilte am Mittwoch Philip Alexander auf Facebook mit. „Mit schwerem Herzen muss ich mitteilen, dass mein Bruder in der vergangenen Nacht gestorben ist.“

Paul Alexander klärte als »Iron Lung Man« und »Polio Paul« in den sozialen Netzwerken Millionen über die Krankheit und seine Zeit in der Eisernen Lunge auf. Der Mann aus Dallas im US-Bundesstaat Texas war im Alter von sechs Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Er war seitdem vom Nacken abwärts gelähmt und auf die sogenannte Eiserne Lunge - ein maschinelles Atemgerät - angewiesen. Dabei liegt der Patient mit Ausnahme des Kopfes komplett in einem am Hals abgeschlossenen Hohlzylinder, mithilfe von unterschiedlichem Druck wird Luft in und aus den Lungen gepresst.