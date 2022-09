WHO setzt USA auf Liste der Länder, in denen Polio-Viren kursieren

Das gefürchtete Polio-Virus, das Kinderlähmung auslöst, scheint in die USA zurückgekehrt zu sein: Der Infektion eines ungeimpften 20-Jährigen, der auch Lähmungen erlitten haben soll, folgte am vergangenen Wochenende die Ausrufung des Notstands in New York. Es waren in Abwasserproben - darunter auch in Gemeinden in der Nähe des Wohnorts des 20-Jährigen - ebenfalls Polio-Viren gefunden worden.

Zudem wurden genetisch verwandte Polioviren in Abwasserproben nachgewiesen, die im April, Mai, Juni, Juli und August 2022 in den Bezirken Orange, Rockland und Sullivan in New York gesammelt wurden.

Dies ist der erste Fall hier in den Vereinigten Staaten seit 2013. Der letzte Fall, der hier auftrat, stammt aus dem Jahr 1979. Polio kann aus verschiedenen Ländern stammen, und Reisende könnten es in die USA mitbringen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO reagierte jetzt prompt: Die USA wurden auf die Liste jener Länder gesetzt, in denen Polioviren im Umlauf sind.

Wie das Center for Disease Control and Prevention (CDC) heute am 14. September bekannt gab, erfüllen die im Bundesstaat New York gefundenen Polioviren die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für zirkulierende, von Impfstoffen abgeleitete Polioviren (cVDPV) erfüllen. Diese Ankündigung geht sowohl auf den Fall von paralytischer Polio bei dem ungeimpften Erwachsenen in Rockland County, NY, als auch auf die Viren zurück, die in mehreren Abwasserproben gefunden wurden.

Die cVDPV-Erklärung bedeutet, dass Polio in Rockland County, NY, und den umliegenden Gebieten weiterhin übertragen wird.

Immunität zu niedrig

Die Vereinigten Staaten reihen sich damit in eine Liste von etwa 30 weiteren Ländern ein, in denen Polioviren nachgewiesen wurden. Zirkulierende, aus dem Impfstoff stammende Polioviren treten auf, wenn die lokale Immunität gegen Polioviren niedrig genug ist, um eine anhaltende Übertragung des ursprünglichen, abgeschwächten Virus aus dem oralen Polioimpfstoff zu ermöglichen.

Wenn das Virus zirkuliert und weitere genetische Veränderungen auftreten, kann das Virus seine Fähigkeit, das zentrale Nervensystem zu infizieren und Lähmungen zu verursachen, wiedererlangen. Es ist wichtig zu wissen, dass cVDPVs nicht durch ein Kind verursacht werden, das gegen Polio geimpft wurde.

Der orale Polioimpfstoff wird in den USA seit 2000 nicht mehr verwendet oder zugelassen, wird aber in einigen Ländern weiterhin verwendet.