Vom Triumph ins Chaos: Die Geschichte der Liste Pilz

Die Vorwürfe der ehemaligen Grünen Mitarbeiterin bestreitet er allerdings und betont, dass er seit 2015 mehrfach ein öffentliches Verfahren gefordert habe, aber nie eines bekommen habe. Den Grünen unterstellt er indirekt Rache. "Fallen mit den Mandaten und mit den Jobs auch die Hemmungen weg?", stellt Pilz in den Raum. Die frühere Grünen-Chefin Eva Glawischnig weist daraufhin "den Vorwurf der politischen Intrige aufs Schärfste zurück". Peter Pilz sei mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer Mitarbeiterin detailliert konfrontiert worden - allerdings nicht schriftlich, weil die Betroffene dem nicht zugestimmt habe. Pilz erklärt, die von ihm gegründete Liste Pilz nun von außen zu begleiten und zu unterstützen. Wie es mit seiner Partei weitergeht, wisse er noch nicht.

6.11.2017, 7:00 Uhr: Pilz, überlegt offenbar Rücktritt vom Rücktritt

Im Ö1-Morgenjournal positioniert sich Peter Pilz erneut als politisches Opfer. Er habe nicht Angst, dass da jetzt noch was rauskommt. "weil in meinem ganzen Leben Frauen nie sexuell belästigt habe, das immer verabscheut habe. Ich bin mir auch sicher, dass es in diesem Fall in Tirol nicht passiert ist. Aber ich brauch' einige Zeit, um das Ganze in Tirol zu rekonstruieren." Man wolle seine neue Partei gleich am Beginn schwer beschädigen, befindet Pilz: "Mir reicht´s, wie jetzt versucht wird, eine neue Liste kaputt zu machen. Ich bin mir nicht der geringsten Schuld bewusst. Ich weiß heute viel mehr, was hier politisch passiert ist."

6.11.2017, 12:00 Uhr: Peter Pilz tritt doch zurück

Um 10:45 kündigt Pilz an, zu Mittag eine Erklärung abgeben zu wollen. Bei dem spontan einberufenen Hintergrundgespräch gibt Pilz bekannt, doch bei seiner Ankündigung vom Samstag zu bleiben, sein Mandat nicht anzutreten. "Aus, Schluss, ich will nicht mehr", sagt er. Dennoch geht der Listengründer nach den Vorwürfen in die Offensive. Der ehemalige Grüne bestreitet weiterhin sämtliche Anschuldigungen, nährt Spekulationen, es könnte politische Gründe geben und lässt medienrechtliche Schritte prüfen. Pilz setze auf das Vertrauen einer Viertelmillion Menschen, die ihn als Opposition gegen Schwarz-Blau gewählt hätten. Pilz werde jetzt einmal mit seiner Frau ein paar Wochen "fort" sein.