"Ösi-Kanzler Kurz" schlägt Wellen: So reagiert das Ausland

Cathrin Kahlweit hält es in ihrem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung für "gut möglich, dass es Neuwahlen gibt" und schreibt weiters: "Kanzler Kurz hat so viel Geld über wohlmeinende Medien ausgeschüttet wie vor ihm keiner; er kauft sich seine Popularität damit wohl auch zum Teil." Und führt aus: "Erst einmal werden in den kommenden Wochen das Schicksal von Sebastian Kurz und das mögliche Scheitern seiner Regierung die Schlagzeilen bestimmen; gut möglich, dass es Neuwahlen gibt. Aber danach muss die Inseratenkorruption abgestellt werden. Sie ist nichts anderes als bezahlte Propaganda."