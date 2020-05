Vom Bauernmädel zur Spekulantin

Indes wird der Ruf nach dem Rücktritt von Finanzlandesrat David Brenner laut: Die Landesbedienstete, die 340 Millionen Euro verspekuliert haben soll, habe noch zwei Tage nach ihrem Geständnis neben Brenner als Expertin an den Budgetberatungen des Landtags-Ausschusses teilgenommen. „Man hat uns eine heile Welt vorgespielt, das ist unglaublich“, empören sich die Grünen.

Ungeachtet dessen steht Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller ( SPÖ) weiter hinter Brenner: „Er hat, sobald genügend Indizien vorgelegen sind, die Prüfungen eingeleitet, externe Experten beigezogen, den Rechnungshof eingeschaltet, die Landesregierung und alle Landtagsparteien informiert und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.“

Ein gesetzliches Verbot von Spekulationsgeschäften für alle Gebietskörperschaften fordert jetzt Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer. 2009 hat der Gemeindebund eine – unverbindliche – Richtlinie erarbeitet, in der den Gemeinden ein Verzicht auf Spekulationsgeschäften empfohlen wird. Dennoch seien jetzt schärfere Regelungen nötig. Auch Moser tritt für ein generelles Spekulationsverbot auf allen Ebenen ein: „Mit Steuergeld spekuliert man nicht.“

„Der Ruf nach dem Gesetzgeber ist in so einer Situation immer die erste Reaktion“, sagt dazu Fiedler. Ob ein gesetzliches Verbot notwendig ist, sei die Frage. „Die Politiker sollen aber jedenfalls klare Anweisungen an die zuständigen Abteilungen geben, von derartigen Geschäften die Finger zu lassen.“