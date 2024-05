Schweine, Diesel, Wölfe: Zwist zwischen Grünen und ÖVP-Bauern verschärft sich

Vollspaltenböden : Nach einem Antrag des rot regierten Burgenlands hat der VfGH die bis 2040 vereinbarte Übergangsfrist beim Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung gekippt. Diese sei zu lang. Seitdem streiten der zuständige grüne Minister Johannes Rauch und Bauernbund über die Reparatur der Regelung. Während die Bauernvertreter eine Frist bis 2036 für ältere bzw. bis 2040 für neuere Ställe fordern, wollen die Grünen eine bis lediglich 2030. Zuletzt warf der Bauernbund den Grünen vor, die Existenz der Schweinebauern zu gefährden. Rauchs Konter: „Wir sollten ernsthaft über Tierschutz reden, liebe ÖVP. Die Betonung liegt auf ernsthaft.“

Agrardiesel: Eine Entlastung der Bauern von 20 Cent je Liter Diesel verkündete Totschnig Mittel Mai unter dem Applaus von Bauernbund und Landwirtschaftskammer. Was man beim grünen Koalitionspartner nicht nachvollziehen konnte. Handle es sich im Wesentlichen doch um ein schon länger beschlossenes Kompensationsprogramm im Zusammenhang mit der CO2-Bepreisung, die obendrein auch für Elektro- und Biodieseltraktoren gelten würde.

Tatsächlich seien die aktuellen Differenzen zum Teil auf die bevorstehenden Wahlen zurückzuführen, so die grüne Agrarsprecherin Olga Voglauer. So habe sich die ÖVP im EU-Wahlkampf entschieden, ein Zurückfahren des Green Deal zu fordern.

Sie ortet zusätzlich aber tiefergehende Diskrepanzen: Die gesellschaftlichen Ansprüche in Hinblick auf Lebensmittelqualität und Tierwohl würden steigen, ist Voglauer überzeugt. Umso wichtiger sei Transparenz, etwa in Form einer Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. „Doch mit Transparenz tut sich die ÖVP schwer.“

„Die Landwirtschaft ist an einen Punkt angekommen, wo wir uns völlig neue Förderkriterien überlegen müssen. Da fehlt der ÖVP offenbar noch der Mut“, sagt die grüne Abgeordnete. „Stattdessen wettert man lieber gegen die vermeintliche Bürokratie, die aus Brüssel kommt.“

Bauernbund ortet grünen Schlingerkurs

Auch Bauernbund-Präsident und ÖVP-Agrarsprecher Georg Strasser ortet in den jüngsten Differenzen nicht nur Wahlkampf-Geplänkel. Er wirft den Grünen einen Schlingerkurs beim Tierschutz vor.