EU-Renaturierung: Riskiert Gewessler einen Rechtsbruch?

Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist klar: Die EU-Renaturierungsverordnung "ist das wichtigste Naturschutzgesetz, das wir in dieser Legislatur auf europäischer Ebene behandeln". Das betonte sie erst am Dienstag in der ZiB2 zum wiederholten Mal. Dass ÖVP und Teile der SPÖ dagegen sind, bezeichnete sie als "wirklich zukunftsvergessen".

Die Regelung soll die EU-Staaten verpflichten, einen Großteil ihrer geschädigten Ökosysteme wieder in einen natürliche Zustand zu versetzen – ob Meere, Moore, Wälder oder Flüsse. Ob eine Mehrheit der Staaten der Regelung am 17. Juni beim Umweltministerrat zustimmt, ist unklar. Allzu gerne würde Gewessler "Ja" sagen. Das Problem: Sie darf nicht.