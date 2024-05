Gewessler gegen alle: Worum es im Streit um die Natur geht

Worum geht es bei der EU-Renaturierung?

Die EU-Staaten sollen 90 Prozent ihrer geschädigten Ökosystem bis 2050 wieder in einen natürlich Zustand versetzen. Das betrifft Wiesen, Wälder, Flüsse, Meere oder Moore. Rund 80 Prozent der Lebensräume in der EU gelten als ökologisch geschädigt.

Warum ist die ÖVP gegen die Verordnung?

Etwa, weil die Finanzierung nicht sichergestellt sei. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) warnt zudem vor hoher Bürokratie und moniert, dass die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln gefährdet werde. Eine verpflichtende Renaturierung von Ackerflächen sieht die Verordnung aber nicht vor. Befürworter argumentieren, dass durch die Renaturierung sogar mehr Beweidung nötig werde.

Was hindert Gewessler daran, am 17. Juni zuzustimmen?

Einerseits benötigt sie wohl das "Ja" des Finanz-, Landwirtschafts- und Europaministeriums. Alle sind in ÖVP-Hand und somit dagegen. Zweitens liegen die Umweltagenden in der Kompetenz der Bundesländer. Und die haben im Mai 2023 eine einheitliche Länderstellungnahme gegen die Renaturierung vorgelegt. An diese muss sich Gewessler halten.