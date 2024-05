Vollspaltböden: Rauch plädiert für vernünftige Übergangsfrist

Tierschutzminister Johannes Rauch (Grüne) plädierte nach erneuter Kritik der ÖVP und des Bauernbundes an einer Übergangsfrist zur Umsetzung des Verbots von Vollspaltböden in der Schweinehaltung bis 2030 für ein Umdenken in der Landwirtschaft. "Wir sollten ernsthaft über Tierschutz reden, liebe ÖVP. Die Betonung liegt auf ernsthaft. Unsere Vorschläge dazu liegen, teils seit Monaten, auf dem Tisch", so Rauch in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Donnerstag.