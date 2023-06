"Versteh's nicht": Erste Kritik an Doskozil aus den eigenen Reihen

"Man sollte nicht so viel versprechen, was man dann nicht halten kann", sah Sprickler-Falschlunger die Aussicht auf die notwendigen Mehrheiten im Falle des Ausschließens einer Koalition mit der Volkspartei nicht gegeben.

Ludwig: Keine FPÖ-Koalition

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist mit Doskozil auf Linie, was eine Zusammenarbeit mit der FPÖ anbelangt: Er selbst ist immer klar dafür eingetreten, eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen. Das sei auch Beschlusslage in der Wiener SPÖ und der Bundespartei, so Ludwig.