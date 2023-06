Doskozil ist SPÖ-Chef: Was das für die Partei bedeutet

Hans Peter Doskozil hat sich beim Parteitag in Linz knapp gegen Andreas Babler durchgesetzt. Er ist damit neuer Chef der SPÖ. Doch sind damit alle Gräben zugeschüttet? Wie geht es in der Partei weiter und welche Chancen hat Doskozil als Spitzenkandidat? KURIER-Innenpolitik-Chef Martin Gebhart analysiert direkt vor Ort beim Parteitag in Linz.