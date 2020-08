Grenzkontrollen werden verschärft - Kurz: "Das Virus kommt mit dem Auto"

In einem kurzen Pressestatement sagte der Kanzler am Sonntag, das "Virus kommt mit dem Auto nach Österreich". Kurz kündigte auch verstärkte Grenzkontrollen ab Montag um 0.00 Uhr an. Von Kroatien und den Reiserückkehrern aus dem Land gehe eine besondere Gefahr aus, so Kurz. Die größte Gruppe der Infizierten seien inzwischen junge Leute, die zwar selbst oft gar keine Symptome haben, aber eine Gefahr für ihre Eltern und Großeltern darstellen.