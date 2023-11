Van der Bellen: „Thunbergs Aussagen sind inakzeptabel“

KURIER: Was wollen Sie bei der Klimakonferenz erreichen, was werden Sie im Plenum vor Vertretern der 198 Vertragsstaaten sagen?

Alexander Van der Bellen: Ich vertrete bei der Weltklimakonferenz die Interessen Österreichs und seiner Bürgerinnen und Bürger. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass sich die meisten Menschen in Österreich beim Klimaschutz mehr erwarten. Durch die Zunahme von Unwetterkatastrophen sind immer mehr Österreicher auch ganz persönlich betroffen. Ich habe vor Kurzem die Gemeinde Treffen in Kärnten besucht. Treffen wurde im Juli 2022 von verheerenden Unwettern getroffen. Viele Häuser, zahlreiche Brücken wurden zerstört, auf den Feldern lag eineinhalb Meter hoch der Schlamm. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Ich bin dort in einem Wirtshaus mit dem Bürgermeister, freiwilligen Helfern und Feuerwehrleuten zusammengesessen, und das hat mich wirklich sehr bewegt. Der Zusammenhalt ist groß. Sie haben aber auch gesagt: „Wenn es heute stärker zu regnen beginnt, dann haben die Leute bei uns Angst, und die Bilder der Katastrophe kommen wieder.“ Wir müssen beim Klimaschutz viel mehr tun als bisher. Weltweit und in Österreich. Deswegen bin ich bei der Weltklimakonferenz.

Fürchten Sie, dass wegen der multiplen Krisen das Thema Klimaschutz nicht mehr ausreichend wahrgenommen wird?

Akute Krisen, und davon haben wir auf der Welt leider viele, drängen oft andere wichtige Themen in den Hintergrund. Und jeder nimmt natürlich die Krisen am stärksten wahr, die ihn unmittelbar betreffen. Trotzdem denke ich, dass die Klimakrise stark im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ist. Immer mehr Menschen sind davon auch ganz direkt betroffen, sei es durch Katastrophen wie in Treffen, sei es durch Schäden in der Landwirtschaft oder Hitze in der Stadt.