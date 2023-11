China um sechs Jahre schneller als vereinbart: Treibhausgase sinken ab 2024

"Diese rekordverdächtigen Zuwächse werden mit ziemlicher Sicherheit dazu führen, dass die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und die CO2-Emissionen im Jahr 2024 sinken werden", sagt Lauri Myllyvirta, ein leitender Analyst am Centre for Research on Energy and Clean Air und Autor des Berichts, dem britischen Guardian.

Das auffälligste Wachstum gab es laut Myllyvirta im Bereich der Solarenergie. Die Solarinstallationen sind allein in diesem Jahr um 210 Gigawatt (GW) gestiegen, was der doppelten Gesamtkapazität der USA entspricht und dem Vierfachen dessen, was China 2020 hinzugefügt hat.