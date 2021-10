Nationalfeiertag zwischen "höheren Zwecken" und "dünnem Eis"

Deutlich war diesbezüglich der Doppelpass von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg in den Reden vor den Rekruten. Beide Spitzenpolitiker wählten das Thema „Dienst an der Republik“ für ihre Kernbotschaften. Van der Bellen sagte: „Zu dienen bedeutet: Es gibt außerhalb der persönlichen Bedürfnisse noch einen höheren Zweck, der es wert ist, die eigenen Interessen hintanzustellen. Die Politik soll sich an Ihnen ein Beispiel nehmen. Danke, dass Sie uns daran erinnern.“

Nobel sah der Bundespräsident auch sich selbst an seine Dienstpflichten erinnert – gemeint hat er aber wohl jenes türkise Karrieristentum, das, wie aus den Chats bekannt wurde, für den eigenen Vorteil bedenkenlos sogar einen Ausbau der Kinderbetreuung abschoss.

Bereits vor den Worten des Bundespräsidenten hatte auch Kurz-Nachfolger Schallenberg vor den versammelten Spitzen der Republik, des Heeres und der Religionsvertreter sein Amtsverständnis als Regierungschef definiert: Demnach sieht er sich als „Diener für das Gemeinwohl“. Es sei „eine wunderbare Aufgabe, dem eigenen Land und der eigenen Gemeinschaft dienen zu dürfen“.