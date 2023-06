Bedenken wegen des Koalitionspartners? Van der Bellen "vertraut" Haslauer

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Wilfried Haslauer (ÖVP) zum Salzburger Landeshauptmann angelobt. Die schwarz-blaue Landesregierung war am vergangenen Mittwoch vom neu formierten Salzburger Landtag gewählt worden. Für den 67-jährigen Haslauer ist es die dritte Amtszeit. Vor der Angelobung hatten sich beide zu einem längeren Vier-Augen-Gespräch getroffen.

Im Maria-Theresien-Zimmer in der Präsidentschaftskanzlei in Wien sprach der Bundespräsident in seiner Rede von seinem guten Verhältnis, das er zum wiedergewählten Salzburger Landeshauptmann pflege. Er respektiere zudem dessen Meinung, wiewohl man nicht immer einer Meinung sei.

Wie erwartet nahm Van der Bellen aber auch zum Koalitionspartner der ÖVP in Salzburg, der FPÖ, indirekt Stellung: "Es gibt einige Bedenken, die man angesichts der Wahl des Koalitionspartners und des Regierungsprogramms formulieren kann," so das Staatsoberhaupt.

Er vertraue Haslauer aber, dass er "der großen Verantwortung", die er mit der Auswahl der Freiheitlichen als Koalitionspartner auf sich genommen habe, "auch gerecht" werde. Das Staatsoberhaupt gab sich zuversichtlich, sollten Positionen propagiert werden, die "die Grundbausteine der liberalen Demokratie und unseres Zusammenlebens in Frage stellen", dass Haslauer mit "aller Entschiedenheit" dem entgegentreten werde.

Seine Worte waren durchaus auch mahnender Natur. "Du wirst die Gleichberechtigung achten (…). Es sei die Art wichtig, wie wir mit Worten, Fremden, Andersdenkenden und mit der Zukunft unserer Kinder umgehen."