Schwarz-Blau in Salzburg: Warten auf das Koalitionsabkommen

Nach der viel kritisierten Regierungsbeteiligung der FPÖ in Niederösterreich wird in Salzburg die nächste Landes-ÖVP mit der FPÖ in eine Regierung gehen. Am 23. April hat Salzburg gewählt, Donnerstagabend haben ÖVP und FPÖ die Regierungsverhandlungen abgeschlossen. Noch am Abend wurde der neue Koalitionspakt für die Jahre 2023 bis 2028 von den jeweiligen Gremien von ÖVP und FPÖ einstimmig abgesegnet.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Salzburg-Wahl nach Endergebnis: Haslauer in der ZiB 2: "gewonnen ist gewonnen"