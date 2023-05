NÖ zahlt Corona-Strafen zurück: Wer Geld aus dem Fonds bekommen soll

"Manche Dinge waren nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich denke dabei an die lange Zeit des Home Schoolings oder an die Abriegelungen einzelner Bezirke und auch die Impfpflicht, die aus heutiger Sicht, überschießend, polarisierend und auch wenig zielführend waren", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Laut Informationen aus den Bezirkshauptmannschaften betreffe die Rückzahlung rund 700 Strafen, sagt Mikl-Leitner. In Summe mache das etwa 200.000 Euro aus.

Geld sollen laut der Landeshauptfrau aber auch jene erhalten, die durch die Pandemie Schäden erlitten haben. Also Menschen, die an Long-Covid leiden, oder Eltern, die aufgrund von schwierigen Bedingungen in der Schule Nachhilfeunterricht für ihre Kinder finanzieren mussten. Der Fonds soll zudem helfen, Schullandwochen oder Skikurse zu finanzieren, die aufgrund von Corona entfallen sind.

"Schlussstrich unter der Pandemie"

Am 25. Mai soll der Fonds im Landtag beschlossen und schließlich zwei Jahre aktiv sein. "Wir wollen einen Schlussstrich unter die Pandemie in Niederösterreich setzen", betont Mikl-Leitner. Die Mittel sollen schnell und einfach abgerufen werden können, heißt es.