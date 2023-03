Mikl-Leitner über Pakt mit FPÖ NÖ: "Keine Liebesbeziehung, aber Arbeitsbeziehung"

Es seien Tage des gemeinsamen Ringens, um einen gemeinsamen Kurs gewesen, so Mikl-Leitner. "Wir haben gelernt, dass nicht alles für einen, sondern Einigkeit in Vielem wichtig ist. Und nur so können wir Niederösterreich voranbringen und gute Arbeit leisten."

Zu Beginn wollte die Landeshauptfrau einiges richtigstellen. „Jeder, der von Niederösterreich nur einen Funken Ahnung hat, weiß um das Verhältnis der ÖVP NÖ und der FPÖ NÖ und weiß um das Verhältnis von Udo Landbauer und mir, führt Mikl-Leitner aus. Wer glaubt, das Arbeitsübereinkommen wäre so geplant gewesen, der sei „nicht ganz bei Trost“.

„Paket der Maßlosigkeit“

Es werde keine Liebesbeziehung mit Landbauer werden, aber eine „tragfähige Arbeitsbeziehung sein“. Bevor die Landeshauptfrau die Inhalte des Arbeitsübereinkommens präsentierte, sah Mikl-Leitner die Schuld an der Zusammenarbeit mit der FPÖ bei der SPÖ NÖ. Die „Herren der SPÖ NÖ“ müssten sich nun rechtfertigen, dass sie nicht „wie normale Erwachsene am Tisch sitzen und verhandeln“ konnten. Die Forderungen der SPÖ bezeichnet Mikl-Leitner als „Paket der Maßlosigkeit“.