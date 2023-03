Van der Bellen kritisiert Mikl-Leitner bei Angelobung scharf

Dritte Angelobung

Am Donnerstag ist sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 24 von 41 gültigen Stimmen im Amt bestätigt worden. ÖVP und FPÖ haben sich in der Landesregierung auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt, das auch auf Kritik stößt.

Es war Mikl-Leitners dritte Angelobung. Erstmals war sie am 24. April 2017, damals fünf Tage nach der Übernahme der Funktion an der Spitze des Landes von Erwin Pröll (ÖVP), in der Hofburg. Zum zweiten Mal war das am 23. März 2018 der Fall, wie nun einen Tag nach ihrer Wahl im Landtag zur Landeshauptfrau. Vor fünf Jahren war Mikl-Leitner mit 53 von 56 Stimmen im Amt bestätigt worden.