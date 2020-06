Unter Beschuss: Justiz holt sich Hilfe von Medienprofi

Gemeinsame Linie mit WKStA

Barth traut man zu, eine schlagkräftige Krisenkommunikation aufzustellen und auch die WKStA, die schon länger mit ihrer Fachaufsicht im Clinch liegt, ins Boot zu holen. Ziel ist eine gemeinsame Strategie. Erste Gespräche mit den Beteiligten soll es bereits gegeben haben.

Auch gegen Angriffe des Koalitionspartners ÖVP will man sich wappnen: Erst gestern wütete Fraktionschef Wolfgang Gerstl via Aussendung: „Die Justiz muss jetzt in die Gänge kommen und die Missachtung des Parlaments einstellen!“

Zadić erklärte daraufhin, dass der U-Ausschuss aus guten Gründen nicht das ganze Video zu sehen bekommen wird – das wisse auch Gerstl.