Uni-Budget: Universitäten sehen sich in "unkomfortabler Position"

Status Quo kostet 16 Milliarden Euro

Rechnet man die zu erwartende Inflation dazu, würde die Aufrechterhaltung des Status Quo rund 16 Mrd. Euro für 2025 bis 2027 erfordern. Gleichzeitig erinnerte Seidler aber an die von der Regierung formulierten Ziele - so wurde etwa in der FTI-Strategie das Aufrücken zweier Unis in die Top 100 des "Times"-Ranking angestrebt. Dazu müsse man aber die Betreuungsrelationen weiter verbessern, so die uniko-Chefin. Gleichzeitig diskutiere man über den aktuellen Arbeitskräftemangel - so sollen etwa nach den Vorstellungen der Politik mehr Lehrkräfte und Ärzte ausgebildet werden. "Von den MINT-Fächern möchte ich gar nicht reden."

➤ Mehr dazu: Uni-Budget: "Polaschek wird neuerlich mit Brunner verhandeln müssen"

Schließlich gebe es auch inhaltliche Ziele: Österreich habe sich etwa zur Klimaneutralität bekannt und wolle seine Position im Bereich Künstliche Intelligenz verbessern. "Ohne Forschung an den Unis wirds aber nicht gehen." Hohe Kosten würden auf die Unis außerdem zukommen, wenn die Ärztegehälter angehoben werden (aufgrund der Medizin-Unis).