Vier heimische Universitäten in "Junguni"-Ranking

Die Spitzenplätze

Auch international führen die Ranking-Regeln zu etwas seltsamen Ergebnissen: Die auf Platz drei liegende Universite Paris Sciences & Lettres entstand 2010 aus einer Fusion mehrerer Einrichtungen, die zum Teil noch aus dem Zeitalter der Aufklärung stammen. Und auf Platz 15 findet sich die im 13. Jahrhundert gegründete Pariser Sorbonne - sie fand deshalb Eingang ins Ranking, weil (genau umgekehrt zu den drei Medizin-Unis in Österreich) 2018 eine andere Uni mit ihr fusioniert wurde. Auch andere Hochschulen haben ihr offizielles Gründungsjahr in den vergangenen 50 Jahren, weil sie erst dann aus größeren älteren Einheiten ausgegliedert oder mit wesentlich älteren Hochschulen fusioniert wurden.

Tatsächlich "jung" sind dagegen die beiden Spitzenplätze: Die erstplatzierte Nanyang Technological University in Singapur wurde Anfang der 1980er-Jahre (zunächst als Nanyang Technology Institute) gegründet, die Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) auf Platz zwei in den 1990ern. Gerankt wird aufgrund mehrerer Indikatoren in den Bereichen Lehre, Forschung, Zitierungen, Einwerbung von Drittmitteln aus der Wirtschaft und Internationalisierung.