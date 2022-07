Neue Universität in Linz: Kritik zum Start, Hoffnung auf Gründungskonvent

§ 1: „In Linz wird das Institute of Digital Sciences Austria als Technische Universität – im Folgenden ‚Universität‘ – gegründet.“ So lautet der erste Paragraf des Bundesgesetzes, das den Weg für die neue Universität in Linz ebnet.

Für eine Universität, die umstrittener kaum sein kann. Während Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in den höchsten Tönen schwärmt („Das Institute of Digital Sciences ist eine Universität, wie es sie in dieser Form in Österreich noch nicht gegeben hat. Sie ist eine Bereicherung unserer Hochschullandschaft und bietet im Vollausbau über 6.000 Studierenden innovative und zukunftsträchtige Studiengänge an.“), kritisieren 328 Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Mitarbeiter der Johannes Kepler Universität Linz die Errichtung der neuen Uni.