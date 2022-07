Hörl löst wieder Donnerwetter aus: Bündestreit vor VP-Parteitag

Aufbruchstimmung, Motivation der Funktionäre für den anstehenden Landtagswahlkampf und ein Zeichen der Geschlossenheit. Das erwarten sich die Strategen der Tiroler Volkspartei vom Landesparteitag am heutigen Samstag in Alpbach.

Nach vierzehn Jahren an der Spitze übergibt Landeshauptmann Günther Platter dabei die VP in dem Bergdorf an Anton Mattle, den er mit seinem engsten Kreis in einem Blitzcoup als Nachfolger durchgesetzt hat.

Massive Umbrüche und Brüche

In der VP sind massive Umbrüche im Gang. Und es werden Brüche sichtbar, die Platter immer wieder zugedeckt hat. In diese Kategorie fällt eine Attacke der scheidenden Bildungslandesrätin Beate Palfrader und ihres Wunschnachfolgers an der Spitze des AAB, Dominik Mainusch, auf Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl.