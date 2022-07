Twitter-Ärger über Seilbahn-Sprecher und ÖVP-Politiker Franz Hörl

Für den Tiroler "Seilbahn-Kaiser", WKO-Sprecher für Seilbahnen und ÖVP-Nationalratsabgeordneten Franz Hörl scheint der Wintertourismus genauso essenziell zu sein, wie etwa die Lebensmittelproduktion oder die Krankenhäuser. Zumindest könnte man seine jüngste Rede bei der "Langen Nacht der Seilbahnen" anlässlich der Eröffnung der runderneuerten Valiserbahn in St. Gallenkirch am Sonntag so interpretieren.

Energie für Seilbahnen und Schneeanlagen

Auf der kleinen Bühne vor der Talstation der Bahn sagte er: "Das Montafon liefert sehr viel Strom", deshalb will man trotz Energiekrise einen "vernünftigen Preis und Versorgungssicherheit. Und wenn heute in Wien die Frage gestellt wird, ob Seilbahnen und Schneeanlagen sicherheitsrelevante Einrichtungen sind, ob wir die dann auch versorgen müssen im Herbst (wenn das Gas knapp wird; Anm. d. Red), dann sage ich: ich schaue nicht zu, wie das Wasser an mir vorbeifließt und Strom für die Stadt produziert wird, und wir sitzen im Trockenen." Und weiter: den Strom, der hier - im Montafon - produziert wird, wolle er auch hier verwenden.

Größere Aufmerksamkeit fand die Rede, weil die Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenigg das Video der Rede auf Twitter postete.