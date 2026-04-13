Abwahl Orbáns "krachende Niederlage" für Herbert Kickl

Massive Kritik kassierte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), als er Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán als seinen ersten Staatsbesuch einlud – und die EU-Flagge im Parlament entfernte. Dabei war die Einladungspolitik kein Zufall: Für FPÖ-Chef Herbert Kickl gilt Orbán, der am Sonntag krachend abgewählt wurde, als Vorbild – sei es bei der Grenzpolitik, der Abgrenzung vom "EU-Zentralismus", der Nähe zu Russland oder LGBTIQ-Themen. "Machen wir’s dem Orban nach!", meinte Kickl. Seit Juli 2024 sitzen Orbáns Fidesz und die FPÖ auch in der gemeinsamen EU-Fraktion "Patrioten für Europa".

"Trotz seiner Abwahl bleiben die historischen Verdienste in Sachen Grenzschutz, dem Bemühen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, dem Kampf gegen den EU-Zentralismus und dem LGBTIQ-Kult ungebrochen", kommentiert Kickl am Montag Orbáns Niederlage gegen Péter Magyar. Der "Jubel der EU-Zentralisten" sei vielsagend. Brüssel habe versucht, die Ungarnwahl zu beeinflussen: "Da müssen alle Alarmglocken läuten und der patriotische Schutzmechanismus aktiviert werden" so Kickl.