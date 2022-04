Unfall der Kanzler-Bewacher: Jetzt liegt auch die FPÖ-Anfrage vor

Den Absender kennt Einwallner nicht, er habe das Schreiben anonym erhalten. Dass es authentisch sei, also tatsächlich von einem mit dem Sachverhalt vertrauten Sicherheitsbeamten stamme, daran bestehe aber kein Zweifel, betont der SPÖ-Mann. Hannes Amesbauer (FPÖ) glaubt das auch: Er selbst und sein Klubkollege Christian Hafenecker hätten von mehreren Quellen, die sie persönlich kennen, Informationen erhalten, die sich „größtenteils“ mit dem, was die SPÖ veröffentlicht hat, decken.

Die Anfrage sei völlig legitim, der Vorfall aufklärungsbedürftig. Allerdings, merkt Amesbauer an, wäre es wohl besser gewesen, die Kinder wegzulassen. Bei der Familie gebe es in der politischen Auseinandersetzung eine rote Linie – das sieht die FPÖ ganz so wie Nehammer.

FPÖ-Anfrage ohne Kinder

Deshalb beschränken sich die Blauen in ihrer Anfrage auf die Kernpunkte: wann und wo der Vorfall stattgefunden hat, was es mit den betrunkenen Beamten und ihrem gecrashten Auto auf sich hat, und ob es Interventionen gab, um den Vorfall zu vertuschen. Die Fragen sind an Kanzleramt und Innenministerium gerichtet – diese sollen sich nicht auf das laufende Disziplinarverfahren gegen die Beamten herausreden, so Amesbauer, „sondern die Karten auf den Tisch legen – sonst wird die Causa nur noch unangenehmer“.

Kogler-Story zur Entlastung der ÖVP?

Am Mittwoch wurde ein weiterer kapitaler Parkschaden mit einem Fahrzeug in öffentlichem Besitz bekannt: Der Fahrer von Vizekanzler Werner Kogler ist in einer Parkgarage mit Koglers Dienstwagen derart heftig auf das Heck eines parkenden Autos gekracht, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Kogler war zum Zeitpunkt des Unfalls schon ausgestiegen.

Auf den Unfallfotos, die krone.at angeblich von einem „Leser“ zugespielt bekommen hat, sind Polizisten am Unfallort zu sehen. Das lässt Spekulationen aufkommen, ob der Crash, den der (nicht alkoholisierte) Kogler-Chauffeur vor zwei Wochen verursacht hatte, nun gezielt publik gemacht wurde: Es könnte sich um eine Entlastungsoffensive für die ÖVP handeln.

Auffallend: Fotos von den Schäden, die die betrunkenen Kanzler-Bewacher verursachten, blieben bislang unveröffentlicht.