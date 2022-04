Laut Innenministerium erfolgte die Alkoholisierung der Beamten in einem Lokal. Ebenfalls taucht die Frage auf: Ob sich die Kanzlergattin zum Unfallzeitpunkt nicht selbst im Auto befunden hat.

Besonders schwer wiegt auch der Vorwurf, dass Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) direkt bei Bernhard Treibenreif, Direktor der Spezialeinheit, interveniert haben soll, damit der Dienstschluss der Beamten „angepasst“ wurde. Auch erhebt der anonyme Schreiber den Vorwurf, dass die Kanzlergattin höchstpersönlich, einen Tag nach dem Unfall das Hauptquartier der Cobra in Wiener Neustadt aufsuchte, um dort einen persönlichen Termin mit Cobra-Chef Treibenreif zu absolvieren.

Vonseiten des Innenministeriums hieß es am Montag: „Aufgrund der vorliegenden falschen Behauptungen (...) wird die Direktion für Spezialeinheiten Strafanzeigen einbringen.“

Auch, dass in der parlamentarischen Anfrage genau aufgelistet wird, wie viele Personenschützer die Familie Nehammer bewachen, wie der Tagesablauf der Kanzlerfamilie abläuft und weitere persönliche Details, sorgen für heftige Kritik aus dem Ministerium. "Falsche Behauptungen in Kombination mit der Veröffentlichung von Sicherheitskonzepten stellen eine Gefahr für die persönliche Sicherheit betroffener Personen und die generelle Sicherheit in unserem Land dar. Im Sinne der öffentlichen Sicherheit wird dringend an das Verantwortungsbewusstsein aller Entscheidungsträger appelliert derartiges zu unterlassen." Heißt es weiter in der Stellungnahme.

Reinhold Einwallner, SPÖ-Sicherheitssprecher betonte: „Das sind äußerst bedenkliche Vorgänge, auch wenn nur Teile des Schreibens der Realität entsprechen, bedürfen sie restloser Aufklärung. “

Um 18.30 Uhr wird ein Statement von Kanzler Karl Nehammer erwartet.