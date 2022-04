"Babysitten"? Was zum Job der Anti-Terror-Einheit gehört

„Nach 700.000 Mannstunden in fünf Jahren ohne einen nennenswerten Fehler beim Personenschutz ist das natürlich bitter“, muss ein hochrangiger Offizier der Einheit zähneknirschend eingestehen.

Falsche Vorwürfe

Am schlimmsten empfindet man in der Führungsetage der Cobra aber die vielen „falschen Vorwürfe“, die durch einen anonymen Insider-Brief und die damit verbundene parlamentarische Anfrage der SPÖ öffentlich geworden sind. Beispielsweise, dass der Personenschutz der Cobra das Privat-Taxi der Kanzler-Kinder sei und Katharina Nehammer die gut ausgebildeten Beamten zu Botenfahrten einteile – um PCR-Tests abzugeben oder Kleidung in die Reinigung zu bringen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sprach sogar davon, dass die Antiterroreinheit für „privates Kanzler-Service missbraucht“ werde.

Wer solche Anschuldigungen in den Raum stelle, habe das Prinzip des Personenschutzes nicht verstanden, heißt es dazu bei der Cobra. „Es werden keine Botendienste absolviert, wir haben den Schutzauftrag für vier Personen und dazu gehören zwei Kinder. Und wenn diese Kinder eben zum Reiten müssen, dann muss auch ein Personenschützer mit dabei sein“, erklärt Direktor Bernhard Treibenreif im KURIER-Gespräch.

Gefährdung der Sicherheit

Werden Personen wie Kanzler Karl Nehammer, seine Frau und die Kinder von den Risikoanalysten der Direktion für Staatsschutz (DSN) als gefährdet und damit schützenswert eingestuft, bedeute dies auch privat rund um die Uhr Bewachung. „Das betrifft den Weg zur Schule, Einkäufe, Friseurbesuche oder den Klavierunterricht. Wenn man auf einem dieser Dienstwege dann noch PCR-Tests irgendwo einwirft oder stehen bleibt, um etwas aus der Reinigung zu holen, gehört das zum Überwachungsjob“, erklärt einer der Beamten, der für die taktischen Konzepte verantwortlich ist.

Vorgetäuschte Botenfahrten, bei denen niemand sonst im Fahrzeug sitzt, seien sogar Teil des Einsatzkonzepts und internationaler Standard. „Breaking the routine“, erklärt Direktor Treibenreif knapp.