Umbau im Ministerium: Stolperte Pilnacek über grüne Justiz-Pläne?

So, wie er an die Macht gekommen ist, so verliert er sie jetzt.

Christian Pilnacek wurde 2010, als zwei Sektionen im Justizministerium fusioniert wurden, Chef der neuen „ Supersektion“ Strafrecht. Mit ihm verfolgten seither fünf Minister große Reformen.

Jetzt, 2020, werden die Sektionen wieder getrennt. Große Pläne hat auch die jetzige Ministerin Alma Zadić – offenbar aber ohne ihn.

Der Umbauplan liegt dem KURIER als Entwurf vor: Laut Organigramm werden aus derzeit vier Sektionen fünf, indem der Bereich Einzelstrafsachen von der Straflegistik getrennt wird.