Wie es in der Causa Eurofighter zum „Justiz-Krieg“ kam

Missgunst ist aber auch auf der Gegenseite ein Thema: Die Anti-Korruptionsbehörde genießt gewisse Privilegien. Seit ihrer Einrichtung 2009 wurde die Behörde kontinuierlich ausgebaut, die 40 spezialisierten Staatsanwälte können Fälle an sich ziehen, die von österreichweitem Interesse sind. Die Ermittler sind gehaltsmäßig höher eingestuft – das schafft Neid unter Kollegen.

Die Verfahren dauern lange – zu lange, wie viele sagen. Jede Zeile am Kontoauszug, jeder Schmierzettel, jeder Datensatz in den oft mehrere Terabyte fassenden elektronischen Akten wird penibel geprüft. In der Eurofighter-Causa etwa ging man zuletzt etwa Kaffeehaus-Rechnungen durch.

Was man aber dazusagen muss: Die Großverfahren im Wirtschafts- und Politikbereich sind generell komplex; dass sie oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen, liegt in der Natur der Sache.