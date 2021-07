U-Ausschuss: Warum Hafenecker keine Maske tragen musste

Keine Meldepflicht an die Parlamentsdirektion

Das freie Mandat befreit Abgeordnete auch von den 3-G-Regeln. In diesem Fall kann man Hafenecker wohl keinen Vorwurf machen. Laut Parlamentsdirektion hatte der FPÖ-Politiker vergangenen Donnerstag ein gültiges, negatives Testergebnis. Geimpft ist Hafenecker nicht. Begründung: Er wolle "keine Testperson" sein.

Sein positives Testergebnis erhielt er dann am Freitag. Der Parlamentsdirektion meldete er das erst am Montag - wofür ihn die ÖVP heftig kritisierte.

Auch in diesem Fall kann man Hafenecker nur moralische Verfehlungen attestieren: Es gibt keine Meldepflicht an die Parlamentsdirektion. Laut KURIER-Informationen hat es in der Vergangenheit Abgeordnete gegeben, die hier wesentlich nachlässiger agiert haben als Hafenecker.

Keine Auswirkungen für anstehende Sitzungen

Über eventuelle Quarantänebestimmungen für Abgeordnete und Mitarbeiter entscheiden grundsätzlich die Gesundheitsbehörden, nicht das Parlament. Geimpfte und jene, die am Donnerstag eine FFP2-Maske getragen haben, gelten nur als K2-Kontaktpersonen.

Auf die Nationalratssitzung am Mittwoch und am Donnerstag hat der U-Ausschuss-Cluster keine Auswirkung. Im Gegenteil: Diese werden unter den geplanten gelockerten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.