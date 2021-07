Nach Hafenecker: Auch Grüner Stögmüller positiv auf Corona getestet

Nach dem FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, Christian Hafenecker, hat sich nun offenbar auch David Stögmüller von den Grünen mit Corona angesteckt.

Bei der ÖVP hatte am Montag für Empörung gesorgt, dass Hafenecker seine Corona-Infektion erst am Montag - mit drei Tagen Verspätung - an das Parlament weitergemeldet hatte und am Freitag noch um Ibiza-U-Ausschuss war.