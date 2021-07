Nach Umtrunk: Corona-Cluster im U-Ausschuss

Auf die heutige und morgige Nationalratssitzung hat der Corona-Cluster im U-Ausschuss keine Auswirkungen. Geimpfte und jene, die am Donnerstag eine FFP2-Maske getragen haben, gelten nur als K2-Kontaktpersonen.

Auch die gelockerten Sicherheitsbestimmungen bleiben aufrecht. Wer am U-Ausschuss oder an einer Nationalratssitzung teilnimmt, muss seit 1. Juli statt einer FFP2-Maske nur noch einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Stellt sich die Frage: Wie war es dann möglich, dass Hafenecker im U-Ausschuss gar keine Maske getragen hat? Zwar ist die Maskenpflicht in der Hausordnung des Parlaments festgeschrieben, für Abgeordnete gilt sie jedoch nicht. Der Grund: das freie Mandat.

Das Bundesverfassungsgesetz garantiert Abgeordneten, dass sie ihr Mandat unbeeinflusst von rechtlichen Bindungen ausüben dürfen.

Keine Meldepflicht an Parlamentsdirektion

Eine deutliche Empfehlung an Abgeordnete, Masken zu tragen, gibt es allerdings sehr wohl. Lediglich die FPÖ-Mandatare wollen sich daran partout nicht halten. Aufgrund des freien Mandats sind Parlamentarier auch von den 3-G-Regeln befreit. Immerhin: Hafenecker hatte vergangenen Donnerstag im U-Ausschuss ein gültiges, negatives Testergebnis.

Sein positives Testergebnis erhielt er dann am Freitag. Der Parlamentsdirektion meldete er das erst am Montag – wofür ihn die ÖVP heftig kritisierte. In diesem Fall kann man Hafenecker moralische, allerdings keine rechtlichen Verfehlungen vorwerfen: Infiziert sich ein Abgeordneter mit dem Coronavirus, ist er nicht verpflichtet, das an die Parlamentsdirektion zu melden.