Türkis-grüner Schlagabtausch um Hilfe für Afghanen - aber was wäre rechtlich machbar?

ÖVP gegen „moralische Erhöhung“

Was den Koalitionsstreit betrifft, versucht die ÖVP nun zu kalmieren: Klubchef August Wöginger richtete dem Vorarlberger Rauch aus, er solle "seine Energie in Sacharbeit investieren und nicht in Streit". Er halte auch wenig davon, "den politischen Mitbewerber herabzuwürdigen und ihm moralische Werte abzusprechen". Wöginger ist aber zuversichtlich, dass die türkis-grüne Koalition so wie bisher bei unterschiedlichen Positionen auch hier zu Lösungen kommen werde.

ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg wiederholte am Mittwoch die Parole der Türkisen: "Wir dürfen nicht die Fehler von 2015 wiederholen und falsche Zeichen setzen." Und an die Kritiker gerichtet meinte er, es sei "das Wesen einer pluralistischen Demokratie, auch andere Meinung und sachliche Argumente nicht pauschal abzuwerten und sich selbst dabei moralisch zu erhöhen."