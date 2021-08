Österreichs Afghanistan-Politik: Die Argumente auf dem Prüfstand

Dem KURIER vorliegende Daten aus AMS und Hauptverband der Sozialversicherungsträger widersprechen diesem Befund. Während Ende Juli 2015 nur rund 3.500 Afghanen in Österreich beschäftigt waren, liegt dieser Wert heute bei 15.000. Im Vergleich zu Menschen aus Syrien gelingt die Integration offenbar ähnlich schnell. Geflüchtete kommen in bestehende Communities, die Hilfestellungen bieten. Und, auch wenn es paradox klingt: Niedrigere Qualifikation ist für viele Afghanen ein Vorteil, denn für eine Jobvermittlung in dem Bereich reicht schon ein Deutschniveau von B1 (Einfache Sprache). In einem 2018 für das Innenministerium erstellten Report des IHS heißt es, afghanische Männer absolvieren öfter eine Lehre und vermögen sich im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen relativ rasch beruflich zu integrieren.

Hat Österreich überproportional viele Afghanen aufgenommen?

Ja. Laut der EU-Datenbank Eurostat lebten – Stand 2020 – 42.190 Personen in Österreich, die in Afghanistan geboren wurden. Afghanen machen demnach rund 0,47 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit hinter Schweden (0,57 Prozent) auf Platz zwei. Das Nachbarland Tadschikistan hat laut Schätzungen nur 6.500 Afghanen aufgenommen, Usbekistan 1.000.

Kommen aus Afghanistan wirklich nur junge Männer nach Österreich?

Laut Statistik Austria sind rund 66 Prozent der in Österreich lebenden Personen aus Afghanistan Männer. Die demografisch mit Abstand größte Gruppe sind Männer zwischen 15 und 29 Jahren. Diese Gruppe umfasst 14.300 Menschen und macht etwa 34 Prozent der in Österreich lebenden Afghaninnen und Afghanen aus.