Die Taliban drohen jetzt dem Westen

So wie Sarwari wollen weiterhin Tausende Afghanen ihre Heimat verlassen – und das einzige Tor zur Freiheit ist der Flughafen der Hauptstadt Kabul, für dessen Schutz vor allem die US-Streitkräfte sorgen. Doch zuletzt wurde es dort immer gefährlicher: Bei einem Feuergefecht wurde am Montag am Nordtor ein Soldat der von den Taliban geschlagenen afghanischen Armee erschossen. Mit Landsleuten bildete er den äußeren Verteidigungsring, die dahinter liegende, zweite Sicherheitsschleuse wird von GIs bewacht.

Warnung vor IS-Terror

Zugleich befürchten die USA Anschläge der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) auf den Airport. Ein solcher wäre verheerend, warten doch vor dem Areal Tausende Afghanen, die derzeit nur eines wollen – weg aus dem Chaos.