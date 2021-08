USA wollen Evakuierung aus Kabul am Sonntag beenden

Am Flughafen von Kabul läuft nichts ohne die USA. Alle Zugänge zu dem Gelände werden von den knapp 6.000 amerikanischen Soldaten kontrolliert. Wer aus der afghanischen Hauptstadt vor den Taliban fliehen will, muss zum Hamid Karzai Airport.

Am Weg dorthin muss man an Checkpoints der Taliban vorbei und teils tagelang vor den geschlossenen Toren des Airports ausharren, in der Hitze, zwischen Menschenmassen. Mehr als 20 Männer, Frauen und Kinder sollen hier in der vergangenen Woche gestorben sein. Durch Dehydrierung, erstickt in den Massen, oder von Kugeln getötet. Nur wenige schaffen es auf die andere Seite der Mauern.