Wie die Taliban Frauenrechte unter der Scharia auslegen

UNO-Menschenrechtsrat berät

Mit der derzeitigen Lage in Afghanistan beschäftigt sich heute der UNO-Menschenrechtsrat. Dort berichtete die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, dass der Bewegungsspielraum von Frauen in manchen afghanischen Regionen eingeschränkt wurde, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. "Es bestehen gravierende Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Jahren in Erscheinung traten", sagte Bachelet. "Afghanistans unterschiedliche ethnische und religiöse Minderheiten sind ebenfalls der Gefahr von Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt, bedenkt man die Muster schwerer Menschenrechtsverletzungen unter Taliban-Herrschaft in der Vergangenheit und Berichte über Tötungen und gezielte Anschläge in den vergangenen Monaten."

Es wird erwartet, dass der Rat eine Resolution verabschiedet, in der er die Taliban zur Einhaltung der Menschenrechte auffordert. Für die Taliban hat die Scharia aber einen Alleingültigkeitsanspruch, das heißt, sie kann nicht neben anderen Rechtsformen, wie beispielsweise Frauenrechten, stehen.