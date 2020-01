Türkis-grüne Personalpolitik: Wer kommt, wenn Blaue und Rote gehen?

„Jetzt hat es gerade in der Albertina stattgefunden. Vielleicht findet es in ein paar Monaten in der ÖBB statt. Das ist ein ganz normaler Vorgang“, sagt Kanzler Sebastian Kurz in der ZiB 2. Und zwar nachdem drei Kuratoriumsposten (Albertina, MAK, Technisches Museum) per Ende 2019 ausgelaufen waren.