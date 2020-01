Ziemlich patschert, aber kein Skandal

Auf dem türkisen Altar geopfert?

Europaministerin Karoline Edtstadler war bis zur Änderung des Bundesministeriengesetzes am Mittwoch provisorisch mit der Kultur betraut. Es war unnötig, dass Lunacek ihr die Verlautbarung der koalitionär vereinbarten Besetzung an diesem letzten Tag überließ. Das machte kein gutes Bild, war doch allgemein bekannt, dass der Albertina-Aufsichtsratsvorsitzende, Ex-Raiffeisen-Manager und Ex-Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, der aktuellen ÖVP-Spitze ausnehmend kritisch gegenübersteht. Logisch, dass er (der für die Albertina erfolgreich ein Sponsoren-Netz aufgezogen hat) nun als türkises Opfer ins mediale Scheinwerferlicht geraten ist. Stattdessen ziehen Ex-Akademie-Vizerektorin Andrea Braidt sowie Heute-Chefin und Kunstsammlerin Eva Dichand in den Aufsichtsrat ein.

Der anschließende "Shitstorm" traf auch die Grünen, von denen etliche auf Distanz zur Entscheidung gingen. Regieren bedeutet aber auch, manche Personalentscheidung zu treffen, mit der man keinen Beliebtheitspreis gewinnt, und Koalitionskompromisse zu schließen. Neu regieren könnte natürlich auch heißen, den "Postenschacher" der vergangenen Jahrzehnte nicht fortzuführen. Besonders übel war, wenn Personen mit mangelnder Kompetenz in höchste Ämter kamen. Übrigens kein FPÖ-Unikum. Wenn die Grünen schon bei machtpolitisch so unbedeutenden Besetzungen kalte Füße kriegen, kann das noch heiter werden. Aber sie können in ihrem Zuständigkeitsbereich ja einfach die vielen Roten, Schwarz-Türkisen und ein paar versprengte Blaue im Amt belassen. Oder immer einen Sündenbock für Verlautbarungen suchen.