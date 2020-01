Kurz zu Edtstadlers Emails: "Man hätte noch einen Tag warten können"

Denn die Amtszeit der Kuratorien in Albertina, MAK, Belvedere und Technischem Museum ist bereits am 31. 12. ausgelaufen. Die Neubesetzungen und Verlängerungen seien "ein ganz normaler Vorgang", der in der Regierung abgestimmt worden sei, sagt Kurz. Problematisch wäre nur gewesen, diese vorzunehmen, "ohne mit derjenigen zu sprechen, die in Zukunft zuständig ist", also die Grüne Kunststaatssekretärin Ulrike Lunacek. "Wer das unterschreibt, ist doch nicht die relevante Frage." Es war "selbstverständlich abgesprochen, alles andere wäre absurd", sagte er.

Und Kurz spielte die Frage zurück an den ORF. "Nicht alles, was Sie hier in der ZiB2 als Irritation darstellen, ist wirklich eine Irritation", sagte er. Und in den Kuratorien gab es "nach zehn Jahren in einer nichtpragmatisierten Tätigkeit bei dem einen oder anderen eine Veränderung. Das ist ja bekanntlich sogar im ORF manchmal so."