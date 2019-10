Hauen und Stechen im Verbundkonzern

Strugl dürfte sich als Manager ganz gut machen. Intern wird ihm ein ruhiger, besonnner Führungsstil bestätigt. Auch dem vierten Vorstand, dem ehemaligen Cisco-Chef Achim Kaspar, 54, mit Nähe zur FPÖ, wird ordentliche Arbeit attestiert.

Wer es in den Verbund-Vorstand geschafft hat, darf sich zu den best bezahlten Managern des Landes zählen. Die Bezüge liegen bei mehr als einer Million Euro im Jahr, plus großzügiger Pensionen. Für ein Unternehmen mit rund 2.700 Mitarbeitern üppig.