Bericht: Wie einflussreich sind die türkische AKP und UID in Österreich

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Rund 61 Millionen Staatsbürger sind wahlberechtigt - drei Millionen Stimmberechtigte leben in Europa, allein 1,5 Millionen von ihnen in Deutschland, rund 108.000 in Österreich. Sie stellen einen nicht unerheblichen Stimmen- und damit Machtfaktor für den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und seine Partei, die AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi / Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung), dar.

Bei der Präsidentschaftswahl 2018 spricht sich die Mehrheit der Austro-Türken - 72,3 Prozent - für Erdoğan aus.

Wie aus einem aktuellen Bericht der Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) hervorgeht, machen sich "türkeistämmige Organisationen und Verbände stark, um die im Ausland lebenden, wahlberechtigten Türk/inn/en zur Teilnahme zu motivieren". Besonders aktiv seien Vereinigungen aus dem Umfeld der türkischen Regierungspartei AKP - namentlich die Union der Internationalen Demokraten (UID).

Die UID ist laut eigener Darstellung in 33 Ländern vertreten, der Dachverband hat seinen Sitz im deutschen Köln, in Österreich ist die UID laut Bericht an drei Standorten.