Türkei-Wahl: Auslandstürken können ab heute abstimmen - auch in Österreich

Gut zwei Wochen vor den türkischen Präsidenten- und Parlamentswahlen startet heute, am Donnerstag, die Stimmabgabe für die rund drei Millionen Auslandstürken weltweit. Auch etwa 100.000 türkische Staatsbürger in Österreich können sich an sechs Orten - Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz - an dem Urnengang beteiligen.

Botschafter Ozan Ceyhun wollte mit gutem Beispiel vorangehen und seine Stimme am Donnerstagvormittag am Generalkonsulat in Wien-Hietzing abgeben.

